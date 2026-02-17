Board of Peace, Calenda: "Per l'Italia una pagina nera, non possiamo andare a prostrarci" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "E' una pagina nera per l'Italia e per il governo italiano. Noi non abbiamo mai fatto mancare il sostegno quando Meloni ha fatto delle cose che condividevamo, ma andarsi a prostrare davanti a una cosa che non è un board della pace ma è semplicemente un monarca che sarà presidente di questa cosa a vita, con una serie di immobiliaristi, dittatori, autocrati, che prevede sulle macerie di Gaza e sui morti di Gaza di costruire una specie di riviera dove forse ai palestinesi sarà riservato il fatto di poter fare i facchini, è una cosa indecente, indecente per la dignità nazionale. Io sono davvero molto preoccupato della svolta che Giorgia Meloni ha dato in pochi giorni alla politica estera: il sostegno ai Maga, che sono estremisti che vogliono distruggere l'Europa, la prefazione al suo nuovo libro fatto da Vance, che è al centro di una rete di neofascisti americani, il fatto che non sia andata alla conferenza di Monaco e il fatto che siamo l'unico paese, grande paese europeo, a fare questa genuflessione. Voglio dire a Giorgia Meloni, che ho sostenuto nei momenti in cui sosteneva l'Ucraina e sosteneva posizioni europeiste, che questa è una chiarissima svolta verso la destra internazionale e che rispetto a questo troverà Azione non solo come avversaria, ma duramente all'opposizione di questa linea. Basta inginocchiarsi a Donald Trump" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev