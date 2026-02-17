Board of Peace, Fratoianni (Avs): "Affaristi che vogliono speculare su genocidio a Gaza" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Board of Peace? Una schifezza. Al netto dell’ostacolo rilevantissimo che pone la nostra Costituzione alla partecipazione a organismi istituiti in questo modo, esiste un problema di natura politica, culturale e persino etica. Ritengo che il nostro Paese non possa in alcun modo e sotto nessuna veste partecipare a quello che si configura come un comitato d’affari: un gruppo di affaristi che punta a una gigantesca speculazione immobiliare ed economica su Gaza, sulla pelle di un popolo che ha subito il genocidio, che è stato sterminato e che ancora oggi subisce politiche di pulizia etnica, deportazione e apartheid. Una vergogna. Questo dovrebbe bastare per evitare al nostro Paese una figura così grave" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev