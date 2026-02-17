Board of Peace il Ministro Tajani elenca i Paesi partecipanti interrotto dalle opposizioni – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Parteciperà il Governo di Cipro, che ha la presidenza dell'Unione Europea. Poi Grecia, Romania, Slovacchia, la Croazia e l'Austria. Vorrei ricordare altri Paesi, Albania, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Cambogia, Egitto, El Salvador, Indonesia, Kazakistan, Kosovo, Pakistan, Paraguay" così il Ministro Tajani rispondendo in replica sulla sulla sua informativa alla Camera sul Board of Peace venendo ripetutamente interrotto dalle opposizioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev