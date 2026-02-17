Board of Peace, Rosato (Azione): "Sarà un Cda, finalizzato solo a fare affari" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Board of Peace? Un bel Consiglio di amministrazione è finalizzato a fare affari. Purtroppo lì bisogna prima di tutto riportare la pace, tenendo fermo il punto sul coinvolgimento serio di tutti i Paesi. Mi sembra che Trump vada in un'altra direzione. Purtroppo, aggiungerei, perché bisogna riconoscere che anche grazie a lui si è smesso di bombardare, non di sparare, ma di bombardare" così il deputato Rosato di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev