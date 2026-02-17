Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Board of Peace, Rosato (Azione): "Sarà un Cda, finalizzato solo a fare affari" – Il video

17 Febbraio 2026 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Board of Peace? Un bel Consiglio di amministrazione è finalizzato a fare affari. Purtroppo lì bisogna prima di tutto riportare la pace, tenendo fermo il punto sul coinvolgimento serio di tutti i Paesi. Mi sembra che Trump vada in un'altra direzione. Purtroppo, aggiungerei, perché bisogna riconoscere che anche grazie a lui si è smesso di bombardare, non di sparare, ma di bombardare" così il deputato Rosato di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»

2.

Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna»

3.

Nordio vuole la lista dei finanziatori del comitato No al Referendum. La risposta dell’Anm: «Non li abbiamo, rischio privacy»

4.

Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì. Ma sono ancora tanti gli indecisi: tutti i dati

5.

Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo