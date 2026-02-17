Board of Peace, Schlein: "Organismo volto a soppiantare Onu e sostituirlo con legge più ricco forte" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Qui state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando con le parole. Questo è il punto. Non si tratta di decidere se partecipare o meno a un vertice, ma se l’Italia accetta di legittimare un organismo pensato per soppiantare le Nazioni Unite nate nel 1945 dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di scegliere se l’Italia intende contribuire allo smantellamento del diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Il Board of Peace nasce dentro questa logica e ne rappresenta la piena espressione: sostituire regole condivise con rapporti di forza, la diplomazia con gli affari" così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla Camera sull'informativa del Ministro Tajani sul Board of Peace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev