Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Board of Peace, Schlein: "Organismo volto a soppiantare Onu e sostituirlo con legge più ricco forte" – Il video

17 Febbraio 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Qui state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando con le parole. Questo è il punto. Non si tratta di decidere se partecipare o meno a un vertice, ma se l’Italia accetta di legittimare un organismo pensato per soppiantare le Nazioni Unite nate nel 1945 dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di scegliere se l’Italia intende contribuire allo smantellamento del diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Il Board of Peace nasce dentro questa logica e ne rappresenta la piena espressione: sostituire regole condivise con rapporti di forza, la diplomazia con gli affari" così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla Camera sull'informativa del Ministro Tajani sul Board of Peace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»

2.

Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna»

3.

Nordio vuole la lista dei finanziatori del comitato No al Referendum. La risposta dell’Anm: «Non li abbiamo, rischio privacy»

4.

Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì. Ma sono ancora tanti gli indecisi: tutti i dati

5.

Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo