Board of Peace, Tajani: "Capisco le critiche ma non vedo quali siano le proposte alternative" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "A parte gli attacchi, legittimi, al Presidente Trump e al Board of Peace, non ho sentito una parola di proposta. Cosa bisogna fare? No, per carità, attendo un rapporto scritto dell'opposizione per sapere quali sono le proposte per il futuro della Palestina. Non capisco perché, Presidente, tanto nervosismo. Si è nervosi quando mancano le idee e le proposte, perché si strilla" così il Ministro Tajani, nella replica sulla sua informativa sul Board of Peace alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev