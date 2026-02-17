Board of Peace, Tajani: "No a visioni partigiane davanti a bene supremo della pace" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "È dovere della politica sostenere e incoraggiare questo impegno spontaneo, senza cedere a visioni partigiane che non hanno ragion d’essere di fronte al bene supremo della pace. Ce lo ha ricordato anche il Presidente Mattarella, che lo scorso 10 ottobre a Tallinn ha sottolineato quanto sia indispensabile sostenere gli sforzi ulteriori dei Paesi mediatori verso una vera pace, perché l’alternativa sarebbe devastante. Questo è il nostro impegno quotidiano. Questo è l’impegno del Governo per la pace e la stabilità di Gaza e del Medioriente" così il Ministro Tajani intervenendo alla Camera nell'informativa sul Board of Peace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev