Board of Peace, Tajani: "Non è comitato d'affari, non scodinzoliamo attorno a Tony Blair" – Il video

17 Febbraio 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Non bisogna partecipare a un comitato d'affari? Noi non partecipiamo ad alcun comitato d'affari, non scodinzoliamo neanche vicino a Tony Blair Né collaboriamo con Tony Blair, io non collaboro con nessuno se non con il Governo del quale faccio parte" così il Ministro Tajani intervenendo in replica alla Camera dopo l'informativa sul Board of Peace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

