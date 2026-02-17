Board of Peace, Tajani: "Non esistono alternative concrete al piano Usa" – Il video

Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
17 Febbraio 2026
(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Governo italiano, in coerenza con il forte mandato ricevuto dal Parlamento a ottobre scorso e con la tradizione di convinto sostegno al multilateralismo che contrassegna la nostra politica estera, ha sostenuto fin dall'inizio il Piano di pace. E voglio essere molto chiaro: se qualcuno ritenesse che esistano oggi alternative concrete e praticabili a questo Piano, dimostrerebbe di non saper fare i conti con la realtà. A fronte di un mandato chiaro delle Nazioni Unite, alimentare l'incertezza equivale a prolungare le sofferenze del popolo palestinese. Ogni vuoto politico alimenta, infatti, l'instabilità; ogni rinvio rallenta gli aiuti, indebolisce la prospettiva di ricostruzione e accresce la vulnerabilità dei civili" così il Ministro Tajani intervenendo alla Camera nell'informativa sul Board of Peace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

