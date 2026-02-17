Board of Peace, Tajani: "Non partecipare sarebbe politicamente incomprensibile" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "L'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso articolo 11 della nostra Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Il Governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione Usa a presenziare, in qualità di Paese osservatore, alla prima riunione del Board of Peace. Questa è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali" così Tajani intervenendo alla Camera nell'informativa sul Board of Peace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev