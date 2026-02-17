Board of Peace,Calenda: "Siamo diventati i valvassori della famiglia Trump" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Questo robo che hanno fatto non non ha niente a che vedere con quello che doveva essere secondo il Consiglio di Sicurezza Onu il Board della Pace. Vi rendete conto che Trump è a vita presidente, cioè sta raccogliendo miliardi a vita presidente, mettendo il genero a fare lo sviluppo immobiliare? Ma noi che siamo diventati? I valvassori della famiglia Trump? Ma ma sono cose inaudite" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev