Investe un poliziotto a un posto di blocco e scappa: arrestato a Canosa di Puglia

Accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale

Travolge con l’auto un agente della polizia di Stato mentre a Canosa di Puglia, nel nord Barese, era impegnato in servizi di controllo del territorio, e scappa. Rintracciato dopo qualche minuto è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. In manette è finito un uomo di 26 anni con diversi precedenti penali. Il poliziotto ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il posto di blocco

L’episodio risale al pomeriggio di ieri. Secondo quanto si apprende, l’agente che con un collega stava facendo un posto di blocco, ha intimato l’alt per procedere a un controllo. È stato allora che l’indagato ha accelerato e travolto il poliziotto che è finito sull’asfalto. Mentre la vittima veniva soccorsa, è iniziato un inseguimento per le strade del centro cittadino e dopo poco, il 26enne, che ha precedenti per spaccio di droga, è stato bloccato. Ora è in carcere.