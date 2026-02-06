Olimpiadi, oggi la cerimonia di apertura: dove vederla e a che ora. Vance a Milano con 300 agenti

Oltre alla cerimonia inaugurale, è prevista a Milano una manifestazione contro la presenza dell’Ice in città, mentre nel pomeriggio ci sarà un presidio contro la partecipazione di Israele

Da oggi fino al 22 febbraio Milano e Cortina ospitano i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026. È tutto pronto per la cerimonia di apertura, che si terrà questa sera allo stadio San Siro di Milano e sarà divisa tra la città lombarda e Cortina d’Ampezzo, con eventi e sfilate anche a Predazzo e Livigno. Lo cerimonia inizierà alle 20 e si concluderà intorno alle 23. La fiamma olimpica è arrivata ieri sera in Duomo, accolta da una piazza gremita di tifosi e curiosi. Tra i circa 50 leader mondiali presenti a Milano c’è anche il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D Vance, arrivato ieri sera con l’Air Force Two a Malpensa insieme a moglie e figli, scortato da oltre 300 agenti e 45 mezzi del contingente di sicurezza. Oggi pomeriggio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà Vance in prefettura per fare il punto sulle misure di sicurezza dei Giochi.

Eventi, ma anche proteste

Oltre alla cerimonia inaugurale, è prevista a Milano una manifestazione contro la presenza dell’Ice in città, mentre nel pomeriggio, in via Festa del Perdono presso l’università Statale, ci sarà un presidio simbolico della campagna «Show Israel the red card», contro la partecipazione di Israele ai Giochi. Domani è invece in programma una fiaccolata anti-olimpica nel quartiere di San Siro.

Dove vedere la cerimonia di apertura

La cerimonia vedrà la partecipazione di diverse star internazionali. Tra quelle già confermate ci sono Andrea Bocelli, Mariah Carey, Pierfrancesco Favino, Ghali, Sabrina Impacciatore e Laura Pausini. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1, RaiNews.it e Raiplay a partire dalle 19.50, e sarà disponibile in streaming e tv anche sui canali Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channel.

Arianna Fontana: «L’incontro con Mattarella? Un onore»

«Ieri abbiamo avuto una visita molto speciale al Villaggio Olimpico. Trascorrere del tempo con il Presidente Sergio Mattarella è stato davvero un onore», afferma la campionessa di short track Arianna Fontana, che stasera sfilerà con la bandiera per rappresentare l’Italia. «È rimasto con noi, ha ascoltato le nostre storie e ha offerto parole di sostegno e incoraggiamento. Ho avuto il privilegio di sedermi accanto a lui e regalargli la nostra giacca Italia Team. Abbiamo parlato di sport, vita, sacrifici e anche condiviso alcune storie personali», chiosa.

