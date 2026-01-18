Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
Europei short track, l’azzurra Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri

18 Gennaio 2026 - 15:56 Ugo Milano
Sul podio anche un’altra italiana, Arianna Sighel, che ha raggiunto il bronzo

La pattinatrice Arianna Fontana conquista il primo oro dell’Italia nello short track agli Europei di Tilburg. L’olimpionica azzurra, scelta come portabandiera per i prossimi Giochi di Milano-Cortina, si è imposta nella gara dei 1500 metri, precedendo l’olandese Zoe Deltrap. Sul podio anche un’altra italiana, Arianna Sighel, che ha conquistato il bronzo.

I risultati

Per l’azzurra Arianna Fontana, si tratta del sesto titolo europeo nei 1500 metri, il primo conquistato a Ventspils nel 2008, e del 18° oro continentale in carriera. L’azzurra ha dominato la finale chiudendo in 2’42″479, davanti all’olandese Zoe Florence Deltrap che ha fatto un tempo di 2’42″718 e alla connazionale Arianna Sighel che ha chiuso con 2’42″762.

