Il ritorno di Federica Brignone, l’azzurra riparte dopo il gravissimo infortunio. Spunta il suo nome in Coppa del mondo: quando sarà in gara

18 Gennaio 2026 - 13:40 Alba Romano
La 35enne detentrice della Coppa del Mondo e scelta come portabandiera alle Olimpiadi 2026, si prepara così a un test cruciale in vista dei Giochi

Federica Brignone torna ufficialmente sulle piste da sci. L’azzurra sarà allo slalom gigante di Coppa del Mondo martedì prossimo, 20 gennaio, a Plan de Corones, segnando così il suo ritorno agonistico dopo il grave infortunio dello scorso aprile. La 35enne, detentrice della Coppa del Mondo e scelta come portabandiera insieme ad Amos Mosaner per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, si prepara quindi a un test cruciale in vista dei Giochi, che conferma il completamento della sua lunga riabilitazione.

Cos’era successo a Federica Brignone

Federica Brignone aveva subito una frattura scomposta pluriframmentaria di piatto tibiale e testa del perone, oltre a una lesione del crociato, in un incidente avvenuto in Trentino ad aprile dell’anno scorso. Dopo vari interventi chirurgici e mesi di riabilitazione, la sciatrice si è allenata proprio sulla pista Erta di Plan de Corones, la stessa in cui tornerà a gareggiare, dimostrando una ripresa che inizialmente sembrava quasi impossibile. Il suo ritorno era stato annunciato a dicembre, con la conferma della partecipazione alle Olimpiadi e della nomina a portabandiera. Nonostante i rischi legati alla ripresa dell’attività agonistica dopo un infortunio così serio e i timori delle persone vicine, tra cui sua madre, Brignone rifiutava l’ipotesi di fermarsi. E a breve, infatti, sarà sulle piste dello slalom gigante di coppa del mondo.

