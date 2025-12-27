Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Federica Brignone torna tra i pali a Courmayeur e punta alle Olimpiadi. C’è una data per il rientro in gara – Il video

27 Dicembre 2025 - 13:32 Ugo Milano
La 35enne, ai box dallo scorso aprile per un gravissimo infortunio alla gamba, ha già annunciato che rientrerà in tempo per Milano-Cortina

Prove di Olimpiadi per Federica Brignone, che continua il lungo percorso di recupero dal gravissimo infortunio rimediato lo scorso aprile allenandosi tra i pali a Courmayeur. L’azzurra, vincitrice dell’ultima Sfera di cristallo, ha già dichiarato di puntare all’appuntamento a cinque cerchi, ma avrebbe bisogno di un ritorno in gara a tempi record che avrebbe del clamoroso. 

L’annuncio di Brignone e le prime curve

A pubblicare le prime immagini della Tigre tra i pali del gigante è stata proprio la Federazione italiana sci, dopo che il giorno di Natale la sciatrice aveva già accennato al rientro a pieno titolo dei pali nel programma di allenamento. Con una storia, dai monti di Courmayeur in Valle D’Aosta, aveva scritto: «Slalom gigante sul menù di Natale». La stessa azzurra, due giorni prima, aveva rilasciato un’intervista al Coni in cui aveva lanciato la sfida: «Mi sento bene, ho voglia di iniziare ad allenarmi sugli sci».

L’infortunio e la data del rientro

La 35enne portabandiera alle prossime Olimpiadi era stata costretta ai box dopo una rovinosa caduta lo scorso aprile, che le aveva causato una frattura scomposta pluriframmentaria di piatto tibiale e testa del perone, e anche una lesione al crociato. Un recupero che in quel momento, e per diversi mesi successivi, sembrava impossibile. E che anzi molte persone vicine alla sciatrice, su tutte sua madre, quasi sperava non si concretizzasse dati i rischi a cui si esporrà la sciatrice. Per Brignone però lasciare tutto non è mai stata un’opzione. E ora, a un mese dal ritorno sulla neve, imposta le prime curve tra quei pali che probabilmente rivedrà in gara tra non più di un mese. La data cerchiata sul calendario è quella del 20 gennaio 2026 a Kronplatz, due settimane prima della cerimonia di apertura. 

