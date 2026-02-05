Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Olimpiadi Milano-Cortina, l’inviata tv Usa e il mistero del bidet: «Come funziona?» – Il video

05 Febbraio 2026 - 22:08 Alba Romano
Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11, è diventata virale sui social. Nella sua stanza d'albergo analizza uno strumento evidentemente mai usato: «Pensavo che l'acqua dovesse spruzzare verso l'alto»

Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11, tv di Minneapolis, Minnesota, sta seguendo le Olimpiadi di Milano-Cortina. Documenta tutto il suo lavoro sui social, ma è diventata virale perché su Instagram si è imbattuta in un grande mistero per gran parte degli americani: il bidet.

«È un orinatoio? È stupido, dovrei saperlo»

«Se qualcuno è esperto di bidet – chiede – nessuno di noi riesce a capirne il funzionamento. Questo è il mio bagno, il mio water. Penso che questo sia un bidet, ma non so come funziona». «C’è dell’acqua, è solo acqua che riempie questa tazza. Pensavo che l’acqua dovesse spruzzare verso l’alto in un bidet. È un orinatoio? È stupido, dovrei saperlo», ammette scoraggiata. Un post che è diventato virale in poche ore. «Ma davvero nel mondo la gente fa la cacca e non si lava il sedere? Perché? Grazie a Dio vivo in Italia», commenta una utente italiana. E ancora, tra i suoi followers, c’è chi usa la pazienza: «È molto semplice: apri le gambe e appoggiati, insaponi le mani e lavati le parti intime. Noi italiani lo usiamo più volte al giorno, godetevelo, non potrete farne a meno». «Ecco perché hanno Trump come presidente», ha aggiunto un altro followers ironizzando sulle domande della giornalista.

