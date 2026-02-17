Epstein Files, Bonelli (Avs): "Serve Commissione d'Inchiesta, ne va della qualità nostra democrazia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "In questo Paese non si è negata una Commissione d'Inchiesta a nessuno. Rischiamo di avere più commissioni d'inchiesta che parlamentari. Ma su questa vicenda una Commissione d'Inchiesta è necessaria, perché ne va della qualità della nostra democrazia. Occorre capire quali sono stati gli strumenti di questa manipolazione e chi si è prestato" così il deputato di Avs Bonelli durante le conferenza sugli Esptein Files. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev