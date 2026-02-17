Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Fratoianni (Avs): "Si faccia chiarezza su dimensione criminale e politica Epstein Files in Italia" – Il video

17 Febbraio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Ci sono moltissimi messaggi, moltissime email. Si parla di voli che porteranno ragazze in Sardegna per poi andare in altri città, come Milano e Parigi. Non siamo magistrati, ma abbiamo cominciato a osservare questi messaggi. C'è un mondo terribile. Noi abbiamo cominciato a guardare, per quanto riguarda il nostro Paese, e chiediamo che si faccia chiarezza sia sulla dimensione criminale che sulla dimensione politica degli Epstein Files in Italia" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs, durante una conferenza sugli Epstein Files in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

