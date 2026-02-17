Accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, la lite che nessuno ha visto: «Neanche lui sapeva perché è stato ferito»

Anche l'amico che ha portato il 18enne in ospedale ha detto di non sapere nulla. Sarebbe arrivato sul posto dopo il ferimento del figlio della tiktoker

Francesco Bianco, 18 anni, figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato colpito con un’arma da taglio alla gamba ieri pomeriggio nella zona di Montesanto, a Napoli. Il ragazzo, soprannominato «Checco», è arrivato intorno alle 15 al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini accompagnato da un amico, ed è stato medicato senza necessità di punti di sutura. Poco dopo è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. Il giovane è incensurato e, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe rimasto coinvolto involontariamente in un litigio scoppiato nella zona.

I testimoni e le ipotesi escluse di rapina e agguato

Sul caso indagano la Squadra mobile della Questura e il commissariato Montecalvario, coordinati dalla Procura. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza dell’area e le stanno analizzando. Il movente resta ancora tutto da chiarire. Lo stesso Bianco non è stato in grado di fornire elementi utili alla polizia, mentre l’amico che lo ha accompagnato in ospedale ha dichiarato di essere arrivato dopo il ferimento e di non aver visto nulla. Escluse al momento le ipotesi di rapina e agguato. La zona di Montesanto è da giorni al centro dell’attenzione investigativa per una serie di liti tra gruppi di giovani riconducibili ad ambienti della criminalità, un contesto che tuttavia non risulta legato alla posizione del 18enne. Gli inquirenti cercano testimoni oculari disposti a collaborare, anche in forma riservata.