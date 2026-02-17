Accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, la lite che nessuno ha visto: «Neanche lui sapeva perché è stato ferito»
Francesco Bianco, 18 anni, figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato colpito con un’arma da taglio alla gamba ieri pomeriggio nella zona di Montesanto, a Napoli. Il ragazzo, soprannominato «Checco», è arrivato intorno alle 15 al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini accompagnato da un amico, ed è stato medicato senza necessità di punti di sutura. Poco dopo è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. Il giovane è incensurato e, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe rimasto coinvolto involontariamente in un litigio scoppiato nella zona.
I testimoni e le ipotesi escluse di rapina e agguato
Sul caso indagano la Squadra mobile della Questura e il commissariato Montecalvario, coordinati dalla Procura. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza dell’area e le stanno analizzando. Il movente resta ancora tutto da chiarire. Lo stesso Bianco non è stato in grado di fornire elementi utili alla polizia, mentre l’amico che lo ha accompagnato in ospedale ha dichiarato di essere arrivato dopo il ferimento e di non aver visto nulla. Escluse al momento le ipotesi di rapina e agguato. La zona di Montesanto è da giorni al centro dell’attenzione investigativa per una serie di liti tra gruppi di giovani riconducibili ad ambienti della criminalità, un contesto che tuttavia non risulta legato alla posizione del 18enne. Gli inquirenti cercano testimoni oculari disposti a collaborare, anche in forma riservata.