Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Autonomia, Fontana (Lombardia): "Aspettavamo questa riforma da anni" – Il video

18 Febbraio 2026 - 23:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Io credo che finalmente si è arrivati all'inizio della conclusione sull'autonomia. Sono anni che aspettiamo questo passaggio. Divario nord-sud? Non capisco questo problema che si pongono tutti. Nessuno me lo ha mai spiegato. Non ci vengono dati soldi in più, ma ci danno solo la possibilità di gestire più autonomamente le cose. Al posto di aspettare l'ordinanza di emergenza del Governo lo possiamo fare noi senza aspettare settimane. Perché le Regioni del Sud non l'hanno richiesta? Anche loro si sono fatti vincere da questi slogan che sono stati raccontati. Se uno è contento di come sono le cose adesso non richiede l'autonomia. Noi ci assumiamo la responsabilità, se sbaglieremo sarà colpa nostra" così il Presidente della Lombardia Attilio Fontana, prima del Cdm. Courtesy: Augusto Cantelmi Tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì. Ma sono ancora tanti gli indecisi: tutti i dati

2.

Meloni furiosa coi giudici: «Impediscono l’espulsione di un clandestino con 23 condanne e ci chiedono pure i danni» – Il video

3.

Stefano Bandecchi a processo, il caso Unicusano: le accuse di evasione fiscale per 20 milioni di euro. L’inchiesta sulle auto di lusso con i soldi dell’università

4.

Giorgia Meloni punta 146mila euro per chiedere a 25mila italiani cosa pensano del referendum sulla giustizia. Contratto firmato con Tecnè

5.

Giovanni Storti spiega il suo No al Referendum: «Estraiamo a sorte gli attori per il nuovo film» – Il video