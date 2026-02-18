Bonelli (Avs): "Io e Fratoianni minacciati, faccio appello ai giovani alla non violenza" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Le minacce che abbiamo ricevuto sono di una gravità inaudita. Lettere con l’immagine di mia moglie e di mia figlia, con l’indicazione dell’indirizzo di casa; frasi come “vi prenderemo a martellate”, “vi spareremo in testa”, “vi taglieremo la testa con il machete”; messaggi rivolti anche ai nostri figli e ai nostri familiari. Tutto è stato denunciato alle autorità competenti. Ma è evidente che quando dal livello istituzionale si alimenta una narrazione che individua un avversario politico come complice della violenza, si crea un clima pericoloso che può trasformarsi in odio concreto. Lancio un appello ai giovani alla non violenza" così Bonelli di Avs intervenendo alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev