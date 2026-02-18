Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Milano Cortina, l'emozione della moglie di Andrea Giovannini per l'oro nel pattinaggio – Il video

18 Febbraio 2026 - 23:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 18 febbraio 2026 Le emozioni olimpiche non finiscono mai. A vent’anni dal trionfo di Torino 2006, l’Italia è tornata sul gradino più alto del podio nel pattinaggio di velocità: gli azzurri hanno conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre maschile, superando in finale gli Stati Uniti. Poco prima della gara, il TG Poste ha raccolto le parole di Linda Bortolotti, dipendente di Poste Italiane e moglie di Andrea Giovannini, tra i protagonisti del terzetto azzurro. La sua energia coinvolge anche i colleghi dell’ufficio postale di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Courtesy: TgPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

