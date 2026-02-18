Si presenta all’asilo come babyistter, scatta l’allarme della maestra. La fuga e l’errore per la foto: il caso di Monteverde a Roma

Le educatrici si erano insospettite davanti a una donna che non avevano mai visto e che reclamava una bambina. La foto vecchia della piccola e l'equivoco che ha scatenato il panico su un presunto tentato rapimento

Caso chiuso sul presunto tentato rapimento di una bambina di 3 anni in una scuola del quartiere Monteverde a Roma. Le indagini della polizia hanno accertato che si è trattato di un equivoco: una babysitter filippina di circa 35 anni, al suo primo giorno di lavoro, ha sbagliato ingresso nel plesso scolastico che ospita sia una materna sia una primaria. La donna ha mostrato a una collaboratrice scolastica una foto di una bambina che doveva prelevare, ma l’immagine risaliva a qualche anno prima. La bidella, credendo di riconoscerla, l’ha indirizzata in una classe. La maestra, non vedendo alcuna delega e notando che la bambina non riconosceva la donna, ha fatto scattare l’allarme.

Così la polizia ha chiarito l’equivoco

La babysitter nel frattempo si era allontanata, raggiungendo la scuola giusta. A quel punto, con l’aiuto di una madre in possesso della delega della famiglia, aveva regolarmente preso in consegna i due fratellini. Come riportato dall’Ansa, gli investigatori sono risaliti alla donna e alla famiglia dei bambini analizzando le immagini della videosorveglianza, che la riprendevano mentre camminava insieme ai piccoli. Dopo alcuni giorni di verifiche, l’allarme è rientrato definitivamente.