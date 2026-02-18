Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
ATTUALITÀInchiesteLombardiaMilanoOmicidiPiemonteSerbia

Cecchini italiani a Sarajevo, l’accusa a un piemontese: «Si vantava di sparare alle donne»

18 Febbraio 2026 - 08:18 Alessandro D’Amato
embed
cecchini-sarajevo-interrogatorio-80enne
cecchini-sarajevo-interrogatorio-80enne
Alcuni testimoni hanno individuato un cacciatore di selvaggina di grossa taglia

C’è un terzo profilo tra i cecchini di Sarajevo. Il Fatto Quotidiano sostiene di averlo individuato in Piemonte. Si tratta di un cacciatore di selvaggina di grossa taglia, che ha dichiarato davanti a più persone di aver ucciso delle donne durante il conflitto nella ex Jugoslavia. Lo ha fatto in alcuni momenti conviviali dopo la caccia. Vantandosi di essere andato a Sarajevo e precisando che tra bambini, uomini e donne il suo “bersaglio preferito” era il genere femminile, definito spesso con frasi cariche di disprezzo.

I cecchini italiani a Sarajevo

L’11 novembre 2025 la procura di Milano ha aperto un’inchiesta dopo l’esposto del giornalista Ezio Gavazzeni. I reati ipotizzati sono omicidio plurimo aggravato da motivi abietti e crudeltà. Indaga il Ros dei carabinieri coordinato dal pubblico ministero Alessandro Gobbis. C’è un iscritto nel registro degli indagati: un ottantenne residente nel pordenonese (Friuli Venezia Giulia), che come il piemontese è amante delle armi ed è politicamente schierato nell’estrema destra. Mentre il cecchino del Nord Ovest è descritto come apertamente misogino. Avrebbe lavorato nel settore pubblico e ha un’età tra i 65 e i 70 anni.

La testimonianza

Intanto Aleksandar Licanin, oggi 63enne, all’epoca volontario in un’unità corazzata serbo-bosniaca a Grbavica, ha detto alla stampa britannica che il comandante a capo dei cecchini «guidava una jeep con un teschio umano montato sul cofano e ancora, che dopo aver eliminato i civili, gli assassini si abbuffavano di maiale arrosto durante cene imbevute di brandy». In un’altra intervista video rilasciata a Domagoj Margetić ha anche affermato non solo di aver assistito a eventi legati all’attività dei cecchini a Grbavica e vicino al cimitero ebraico ma di aver visto direttamente il reparto che organizzava i safari umani. E avrebbe visto l’attuale presidente della Serbia Aleksandar Vucic allora ventenne sparare ai civili con un fucile di precisione. Vucic ha negato le accuse.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il bimbo dal cuore bruciato, il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie: «Così è tortura»

2.

L’inchiesta su Hamas e le intercettazioni su Di Battista: «Lei e altri M5s cari amici»

3.

Capodanno cinese: vietato lavarsi i capelli e buttare la spazzatura. Ecco tutto quello da non fare secondo la tradizione

4.

Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

5.

I tre poliziotti arrestati per traffico di droga

leggi anche
cecchini-weekend-sarajevo-conoscenti-ex-camionista
ATTUALITÀ

“Cecchini del weekend” di Sarajevo, l’ex camionista indagato: «Mi fanno morire». Le testimonianze e i controlli incrociati della procura

Di Alba Romano
cecchini sarajevo
ATTUALITÀ

Svolta nell’inchiesta sui “cecchini del weekend” a Sarajevo: c’è un indagato per omicidio. È un ex autotrasportatore, oggi 80enne

Di Cecilia Dardana
sarajevo cecchini del weekend indagine
ESTERI

«Tre testimoni chiave dei cecchini del weekend di Sarajevo morti in circostanze sospette»: la denuncia di un giornalista croato

Di Ygnazia Cigna
sarajevo cecchini del weekend indagine
ATTUALITÀ

Sarajevo, i “cecchini del weekend” che pagavano per sparare a donne e bambini

Di Alessandro D’Amato