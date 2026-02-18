Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Il deputato regionale di Fi Mancuso ai domiciliari per corruzione

18 Febbraio 2026 - 09:10 Alba Romano
michele mancuso forza italia
michele mancuso forza italia
Secondo l'accusa avrebbe ricevuto una tangente di 12 mila euro

Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione «per un atto contrario ai doveri d’ufficio dalla Procura di Caltanissetta». I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto e ottenuto oggi l’arresto ai domiciliari nell’ambito dell’indagine che coinvolge altre cinque persone sulla gestione di fondi regionali. Secondo l’accusa infatti, il deputato forzista avrebbe ricevuto 12 mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire l’associazione Gentemergente destinataria di 98 mila euro di fondi regionali per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.

