La resa dei conti tra Usa e Iran, lo stallo della trattativa e le manovre di caccia e navi. Axios: «Ecco le prove dell’attacco vicino: Trump è stufo»

Secondo il sito americano, ci sarebbe il 90% di possibilità che Washington intervenga militarmente per ribaltare il regime degli ayatollah

Malgrado gli annunci ufficiali, non ci sono prove che una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran sia all’orizzonte. Anzi, ci sono sempre più prove che una guerra sia imminente. Lo scrive il sito americano Axios, che cita alcune fonti interne alla Casa Bianca e vicine a Donald Trump. «Il capo si sta stufando. Alcune persone intorno a lui lo mettono in guardia dal dichiarare guerra all’Iran, ma credo che ci sia il 90% di possibilità di assistere a un’azione concreta nelle prossime settimane», spiega ad Axios un consigliere del presidente americano.

L’ipotesi di una guerra congiunta Usa-Israele

Secondo la ricostruzione del sito americano, un’intervento militare statunitense in Iran si tradurrebbe in una campagna militare massiccia, della durata di settimane. Insomma, più una guerra vera e propria che un blitz come quello condotto a gennaio in Venezuela. Le fonti consultate da Axios sottolineano che si tratterebbe probabilmente di una campagna congiunta Usa-Israele di portata molto più ampia rispetto alla guerra di 12 giorni guidata da Israele lo scorso giugno. In quel caso, l’obiettivo era distruggere alcuni siti nucleari. Questa volta, si potrebbe puntare a un cambio di regime.

L’incontro (a vuoto) a Ginevra

Jared Kushner e Steve Witkoff, entrambi consiglieri di Trump, hanno incontrato martedì a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Sebbene entrambe le parti abbiano affermato che i colloqui hanno «fatto progressi», secondo Axios permangono ampie divergenze. E i funzionari statunitensi non sarebbero affatto ottimisti sulla possibilità di colmarle. Il governo israeliano, che sta spingendo per uno scenario massimalista che mira a un cambio di regime e alla fine dei programmi nucleari dell’Iran, si starebbe preparando a uno scenario di guerra entro pochi giorni.

Foto copertina: EPA/Shahzaib Akber | Un bambino partecipa a una protesta anti-Usa in Pakistan