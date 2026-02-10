Raheleh, studentessa del politecnico di Milano detenuta in Iran: «Le sue condizioni fisiche e psicologiche sono critiche»

Era tornata a Teheran per le vacanze di Natale. Dopo oltre venti giorni, la sua famiglia ha ricevuto notizie: la 23enne è detenuta nel carcere di Qarchak

Raheleh Moeini ha 23 anni. È laureata in ingegnera biomedica all’Università di Amirkabir e sta frequentando un master al Politecnico di Milano. È tornata in Iran per le vacanze di Natale. L’8 gennaio è scesa in strada a Teheran per partecipare alle proteste che, per settimane, hanno scosso il paese contro il regime dell’ayatollah Ali Khamenei. Ferita dai pasdaran, incaricati di sparare sui manifestanti, Raheleh si è rifugiata insieme a un’amica in un vicolo della capitale, in attesa di assistenza medica. Le due giovani sono state però prelevate con la forza e da quel momento risultano «scomparse», inghiottite dalla repressione.

Dopo oltre venti giorni, la sua famiglia ha ricevuto notizie. La 23enne è detenuta nel carcere di Qarchak e versa in «condizioni fisiche e psicologiche critiche». Secondo alcune informazioni riportate dalle Ong, sarebbe a malapena in grado di camminare. La giovane, tornata in Iran a metà dicembre, scrive Greta Privitera sul Corriere della Sera, aveva già subito la confisca del passaporto all’aeroporto di Teheran per aver rifiutato di indossare l’hijab. Oltre a essere studentessa, Raheleh è attivista e modella, parla inglese, francese e italiano. Le autorità hanno bloccato i suoi profili social, ma il suo account LinkedIn è rimasto attivo, dove – prima dell’arresto – condivideva slogan di libertà legati al movimento nato dopo l’uccisione di Mahsa Jina Amini.