Iran-Usa fissati i colloqui in Oman. «Diversi leader del Medio Oriente hanno fatto pressioni sull’amministrazione Trump»

04 Febbraio 2026 - 23:06 Stefania Carboni
L'indiscrezione di Axios, che parla di diverse chiamate alla Casa Bianca per non far saltare il tavolo con Teheran

Alla fine i colloqui ci saranno. Procede la via diplomatica tra Stati Uniti e Iran dopo «che diversi leader del Medio Oriente hanno fatto pressioni sull’amministrazione Trump affinché non mantenesse la minaccia di abbandonare i colloqui». A riportarlo è Axios, citando due fonti americane, confermando che i colloqui si svolgeranno quindi venerdì mattina in Oman, come richiesto da Teheran, dopo che Washington aveva inizialmente rifiutato. «Ci hanno chiesto di mantenere l’incontro ed ascoltare quello che hanno da dire gli iraniani, abbiamo detto agli arabi che faremo questo incontro se insistono, ma siamo molto scettici», ha spiegato una fonte alla testata, precisando che almeno nove Paesi della regione hanno contattato la Casa Bianca ai più alti livello per non far saltare il tavolo. Un’altra fonte ha aggiunto che l’amministrazione Trump ha scelto di assecondare gli iraniani in «segno di rispetto» anche verso i partner mediorientali.

Una giornata di tensione

Il pomeriggio non è stato dei più rosei, con il presidente americano, Donald Trump, che aveva detto che il leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, doveva «essere molto preoccupato». «Ho sentito che l’Iran sta cercando di riprendere il suo programma nucleare, se lo farà invieremo di nuovo i caccia», aveva affermato il presidente Usa in una intervista alla Nbc.

