Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ESTERIInformazioneLicenziamentiUcrainaUSAWashington Post

Il Washington Post licenzia in tronco l’inviata di guerra mentre è in Ucraina: «Cacciata in piena zona di guerra, sono devastata»

04 Febbraio 2026 - 20:34 Ygnazia Cigna
embed
Oltre a Lizzie Johnson, sono stati licenziati anche Yeganeh Torbati, corrispondente dall’Iran e dalla Turchia, Claire Parker dal Cairo e Loveday Morris da Berlino. La nuova "linea" del giornale, che sta decidendo di chiudere con il racconto dal fronte

Lizzie Johnson, inviata del Washington Post in Ucraina, è stata licenziata in tronco durante la guerra a Kiev. La giornalista ha annunciato la notizia su X. «Sono appena stata licenziata dal Washington Post nel bel mezzo di una zona di guerra. Non ho parole. Sono devastata», ha scritto l’inviata. Prima di essere inviata a Kiev, Johnson ha lavorato nel team di accountability narrativa del Washington Post e in precedenza al San Francisco Chronicle. Il suo libro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire ha raccontato l’incendio che ha distrutto una città della California, e le è valso la Medaglia d’Oro per la saggistica ai California Book Awards 2022, oltre alla realizzazione di un lungometraggio. Per i reportage sulla California, Johnson ha ricevuto anche il Freedom of the Press Award. Dal 2023, si occupava della copertura della guerra in Ucraina.

Gli altri licenziamenti

Il licenziamento della giornalista fa parte del più ampio piano di tagli annunciato dal direttore esecutivo del Washington Post. Durante una videoconferenza con tutti i redattori, è stato chiesto agli inviati all’estero di sospendere le attività nelle zone di guerra. Oltre a Johnson, altri inviati hanno confermato il licenziamento tramite X, come Yeganeh Torbati, corrispondente dall’Iran e dalla Turchia, Claire Parker dal Cairo e Loveday Morris da Berlino.

Articoli di ESTERI più letti
1.

In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fiore

2.

«Abusò di me un’ora intera», parla una delle vittime di Epstein: «Avevo 16 anni»

3.

Il Washington Post licenzia in tronco l’inviata di guerra mentre è in Ucraina: «Cacciata in piena zona di guerra, sono devastata»

4.

La bimba di 10 anni rilasciata dall’Ice dopo un mese di detenzione in Texas

5.

Le 89 citazioni di Salvini negli Epstein Files: «È seduto sulle mie ginocchia ma non lo sa»

leggi anche
forli-operaia-licenzianta-congedo-mare-reintegro
ATTUALITÀ

Fotografata al mare da investigatori privati, operaia licenziata a Forlì: «Non era con la madre malata». Ma il giudice la reintegra

Di Alba Romano
bambino
ATTUALITÀ

Bambino fatto scendere dal bus, l’autista incontra la famiglia: «Sono sollevato, ora l’azienda deve decidere se licenziarmi o meno»

Di Alba Romano
dipendente pam licenziata detersivo grosseto
ECONOMIA & LAVORO

Licenziata dopo 30 anni di lavoro per un detersivo da 3 euro non pagato, i sindacati trascinano Pam in tribunale: «Un’umiliazione»

Di Ugo Milano
licenziamenti-usa-trump-big-tech
ECONOMIA & LAVORO

Nuova valanga di licenziamenti in Amazon, il colosso pronto a tagliare altri 16mila posti: il piano svelato in una mail inviata per errore

Di Ugo Milano
Xi Jinping Cina
ESTERI

Xi Jinping caccia il capo dell’esercito, terremoto a Pechino: «Ha passato agli Usa segreti sulle armi nucleari cinesi»

Di Diego Messini
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Licenziata dopo un infortunio a scuola, parla la maestra: «Sono devastata. Ero prima in graduatoria, ora non possono più chiamarmi»

Di Ugo Milano
infortunio docente taranto
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Docente di Taranto licenziata dopo un infortunio a scuola per colpa di un alunno: il caso finisce sulla scrivania di Valditara

Di Cecilia Dardana