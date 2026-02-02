Fotografata al mare dagli investigatori privati, operaia licenziata a Forlì: «Non era con la madre malata». Ma il giudice la reintegra

Nel 2023 la donna aveva ottenuto un congedo straordinario per assistere la madre disabile. Dopo il licenziamento, ha fatto causa all’azienda, che ora dovrà reintegrarla. Per i giudici le ore trascorse al mare servivano a «recuperare energie»

Reintegrata sul posto di lavoro con un risarcimento pari a 12 mensilità. Si è chiusa così, la vicenda di un operaia di Forlì, licenziata, per i giudici del tribunale civile, «ingiustamente» nell’ottobre del 2023. La donna, 40 anni, lavorava da anni come carrellista a tempo indeterminato. Nell’ottobre di tre anni fa aveva richiesto e ottenuto un congedo straordinario per assistere la madre disabile e convivente, il cui stato di salute si era aggravato.

La relazione investigativa

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’azienda, sulla base di una relazione investigativa interna, aveva accertato che la donna si era recata per alcune ore, in più giornate, in uno stabilimento balneare di Cesenatico. La scoperta aveva portato a una contestazione disciplinare, sfociata nel licenziamento nell’ottobre 2023. Sconfortata ma determinata, l’operaia ha deciso di impugnare il provvedimento, ritenendolo ingiusto, rivolgendosi a un legale e avviando una causa di lavoro.

«Le ore trascorse al mare per recuperare le energie»

Nei giorni scorsi, il tribunale civile di Forlì ha dato ragione alla donna. Secondo la sentenza, le poche ore trascorse al mare servivano solo a «recuperare un po’ di energie», mentre il resto del tempo era interamente dedicato alla cura della madre, con l’aiuto del fratello. La relazione investigativa stessa confermava che la donna accompagnava la madre dal medico, in farmacia, a fare la spesa, e la si vedeva spesso passeggiare con lei nei dintorni dell’abitazione.

Licenziamento illegittimo e risarcimento

I giudici hanno quindi stabilito che il licenziamento era illegittimo. La 40enne «deve essere reintegrata immediatamente e risarcita con 12 mensilità, oltre ai contributi maturati dal momento del licenziamento». L’azienda è stata condannata anche al pagamento di circa 6 mila euro per le spese legali.

Foto copertina: PEXELS / DONALD TONG