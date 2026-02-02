Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ATTUALITÀEmilia-RomagnaForlìFotoInchiesteLicenziamenti

Fotografata al mare dagli investigatori privati, operaia licenziata a Forlì: «Non era con la madre malata». Ma il giudice la reintegra

02 Febbraio 2026 - 16:35 Alba Romano
embed
forli-operaia-licenzianta-congedo-mare-reintegro
forli-operaia-licenzianta-congedo-mare-reintegro
Nel 2023 la donna aveva ottenuto un congedo straordinario per assistere la madre disabile. Dopo il licenziamento, ha fatto causa all’azienda, che ora dovrà reintegrarla. Per i giudici le ore trascorse al mare servivano a «recuperare energie»

Reintegrata sul posto di lavoro con un risarcimento pari a 12 mensilità. Si è chiusa così, la vicenda di un operaia di Forlì, licenziata, per i giudici del tribunale civile, «ingiustamente» nell’ottobre del 2023. La donna, 40 anni, lavorava da anni come carrellista a tempo indeterminato. Nell’ottobre di tre anni fa aveva richiesto e ottenuto un congedo straordinario per assistere la madre disabile e convivente, il cui stato di salute si era aggravato.  

La relazione investigativa 

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’azienda, sulla base di una relazione investigativa interna, aveva accertato che la donna si era recata per alcune ore, in più giornate, in uno stabilimento balneare di Cesenatico. La scoperta aveva portato a una contestazione disciplinare, sfociata nel licenziamento nell’ottobre 2023. Sconfortata ma determinata, l’operaia ha deciso di impugnare il provvedimento, ritenendolo ingiusto, rivolgendosi a un legale e avviando una causa di lavoro.

«Le ore trascorse al mare per recuperare le energie»

Nei giorni scorsi, il tribunale civile di Forlì ha dato ragione alla donna. Secondo la sentenza, le poche ore trascorse al mare servivano solo a «recuperare un po’ di energie», mentre il resto del tempo era interamente dedicato alla cura della madre, con l’aiuto del fratello. La relazione investigativa stessa confermava che la donna accompagnava la madre dal medico, in farmacia, a fare la spesa, e la si vedeva spesso passeggiare con lei nei dintorni dell’abitazione. 

Licenziamento illegittimo e risarcimento

I giudici hanno quindi stabilito che il licenziamento era illegittimo. La 40enne «deve essere reintegrata immediatamente e risarcita con 12 mensilità, oltre ai contributi maturati dal momento del licenziamento». L’azienda è stata condannata anche al pagamento di circa 6 mila euro per le spese legali.

Foto copertina: PEXELS / DONALD TONG

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Perdono l’autista se è sincero, ma mio figlio non dice bugie». La madre del bimbo lasciato giù dal bus: la versione che non la convince e l’incontro

2.

Il prete influencer si è tolto l’abito, don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio e si prepara al lancio del nuovo libro

3.

«Venite, papà ci uccide tutte», la 14enne che ha salvato la sua famiglia: la telefonata dal bagno e il passato da latitante del padre

4.

I furti col Pos in tasca, così svuotano i conti senza toccarti. I casi per strada a Napoli: quanto riescono a incassare e come difendersi

5.

Il poliziotto 29enne pestato a calci e martellate a Torino: «Così mi sono ritrovato da solo». L’agguato e l’arsenale: chi sono gli antagonisti del blocco nero – Il video

leggi anche
dipendente pam licenziata detersivo grosseto
ECONOMIA & LAVORO

Licenziata dopo 30 anni di lavoro per un detersivo da 3 euro non pagato, i sindacati trascinano Pam in tribunale: «Un’umiliazione»

Di Ugo Milano
licenziamenti-usa-trump-big-tech
ECONOMIA & LAVORO

Nuova valanga di licenziamenti in Amazon, il colosso pronto a tagliare altri 16mila posti: il piano svelato in una mail inviata per errore

Di Ugo Milano
Xi Jinping Cina
ESTERI

Xi Jinping caccia il capo dell’esercito, terremoto a Pechino: «Ha passato agli Usa segreti sulle armi nucleari cinesi»

Di Diego Messini
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Licenziata dopo un infortunio a scuola, parla la maestra: «Sono devastata. Ero prima in graduatoria, ora non possono più chiamarmi»

Di Ugo Milano
infortunio docente taranto
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Docente di Taranto licenziata dopo un infortunio a scuola per colpa di un alunno: il caso finisce sulla scrivania di Valditara

Di Cecilia Dardana