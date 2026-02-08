Iran: «Nulla fermerà il nostro arricchimento nucleare, neppure la guerra»

Il ministro degli Esteri: «La pressione militare americana non intimorisce la Repubblica islamica»

Nulla fermerà l’arricchimento nucleare dell’Iran, «neppure in caso di guerra». Queste le parole, poco concilianti, del ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi. La pressione militare americana «non intimorisce» la Repubblica islamica, ha aggiunto. Nel mentre gli inviati del presidente Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, insieme al comandante del Centcom Brad Copernicus, hanno visitato oggi la portaerei Abraham Lincoln. L’imbarcazione si trova nel Golfo in seguito alla crisi con l’Iran. Secondo quanto riporta Channel 12 «la visita è un messaggio agli iraniani alla luce dei negoziati tra i due Paesi».

La de-escalation

A Doha il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ha incontrato il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi. Il colloquio è servito per «parlare del lavoro in atto per ridurre le tensioni nella regione». Il Qatar ha apprezzato l’andamento dei «negoziati» tra Stati Uniti e Iran, dopo i colloqui indiretti in Oman. Al Thani auspica che questi «portino a un accordo globale che sia nell’interesse di entrambe le parti e che rafforzi sicurezza e stabilità nella regione». Da parte di Teheran Araghchi ha concordato nuovi colloqui con gli Usa, ma ha avvisato che l’Iran prenderà di mira le basi statunitensi in caso di attacchi.



