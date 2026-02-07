Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
POLITICAAntonio TajaniGazaGoverno MeloniMedio OrientePalestinaUSA

Board di Gaza, Tajani frena ogni ambizione: «Ci sono limiti costituzionali insormontabili per l’adesione»

07 Febbraio 2026 - 15:21 Alba Romano
embed
giorgia meloni vance
giorgia meloni vance
Ieri c'è stato un breve incontro tra la premier Meloni e il vice presidente Usa JD Vance. Oggi il ministro degli Esteri torna sul tema. Spunta l'ipotesi dell'«osservatore» esterno

JD Vance avrebbe sfiorato la questione durante il breve incontro con la premier Giorgia Meloni alla vigilia della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. L’Italia potrebbe entrare nel «Board of Peace» per Gaza? All’incontro erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ma sulla piena adesione il numero uno della Farnesina ha ribadito anche oggi che questa possibilità non esiste. «Noi non possiamo partecipare al Board of peace perché c’è un limite costituzionale. Siamo sempre disponibili a parlare di iniziative che riguardano la pace, siamo pronti a fare la nostra parte anche a Gaza con la formazione della polizia. Però sul Board of peace l’articolo 11 della nostra Costituzione è in contrasto con l’articolo 9 dello Statuto: per noi è insormontabile dal punto di vista giuridico», ha dichiarato il leader forzista. «I rapporti con gli Usa – ha aggiunto – sono molto positivi. Nel colloquio con Vance e Rubio ieri abbiamo ribadito le buone relazioni. E abbiamo ribadito qual è la nostra posizione».

Cosa potrebbe fare l’Italia: l’ipotesi dell’osservatore

Oltre alla formazione della polizia il governo potrebbe far partecipare l’Italia come «osservatore» nell’organismo che si preoccuperà della rinascita della Striscia. Lo anticipa oggi il Corriere, sottolineando che, oltre al pieno sostegno di Meloni sulla linea trumpiana per Gaza, potrebbe esserci questa eventualità (anche se finora è tutt’altro che dettagliata). Nell’incontro di ieri si è parlato inoltre di Venezuela e Iran. Su questo ultimo aspetto Vance non avrebbe detto grandi novità, anche perché la situazione è ancora complicata.

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’ambasciata russa in Italia replica a Tajani: «Per voi Mosca è colpevole in tutto». La frase del ministro sugli attacchi hacker

2.

I soldi al nuovo partito di Vannacci, tra russi, americani e massoni

3.

Il marchio “Futuro Nazionale” è scaduto nel 2020: così Vannacci può usarlo per il suo partito. Anche Ziello e Sasso lasciano la Lega: «Lo seguiamo»

4.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video

5.

Adinolfi, Corona, Cicalone, Soumahoro: l’improbabile corsa al partito di Vannacci

leggi anche
giudice amante accusa molestie
POLITICA

Referendum sulla giustizia: il Consiglio dei ministri integra il testo del quesito, ma la data non cambia. Mattarella firma il decreto

Di Alba Romano
avvocato de rensis garlasco lega referendum giustizia
POLITICA

La Lega vuole l’avvocato De Rensis per la campagna del referendum

Di Alessandro D’Amato
ambasciata russa tajani
POLITICA

L’ambasciata russa in Italia replica a Tajani: «Per voi Mosca è colpevole in tutto». La frase del ministro sugli attacchi hacker

Di Stefania Carboni