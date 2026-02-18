YouTube nella storia, il primo video caricato da Jawed Karim nel 2005 va in mostra a Londra

Il Victoria and Albert Museum rende omaggio alla piattaforma fondata da tre ragazzi 21 anni fa. Con la clip "Io allo zoo"

Me at the zoo. “Io allo zoo”. Si intitola così il primo video mai caricato su YouTube. Correva l’anno 2005 e a farsi riprendere davanti a una gabbia di elefanti dello zoo di San Diego, in California, era il 25enne Jawed Karim. Pochi mesi prima, 21 anni fa esatti, l’ex dipendente di PayPal aveva fondato la piattaforma di upload di video insieme a tre colleghi, Chad Hurley e Steve Chen. Una scommessa al buio da cui sarebbe nato il secondo sito Internet più visitato al mondo, dietro solo a Google, l’azienda che nel 2006 intravide le potenzialità di YouTube e se la comprò per 1,65 miliardi di dollari. Ora a segnare il valore pionieristico di quella prima clip arriva a Londra una mostra appositamente dedicata. Il Victoria and Albert Museum ha infatti acquistato il video inaugurale caricato il 23 aprile 2005 da Jawed Karim e lo ha messo in mostra nella galleria Design 1900-Now della sua sede a South Kensington.

Com’era YouTube nel 2005

A rendere possibile l’esibizione è stato un lavoro di 18 mesi di ricostruzione di come YouTube si presentava agli utenti all’alba della sua avventura: l’homepage, il design, l’esperienza per gli utenti. Quanto alla parola “creator”, all’epoca neppure esisteva. Ci ha lavorato la squadra di conservazione digitale di YouTube stessa insieme ai professionisti del Victoria and Albert Museum e a quello di uno studio di consulenza londinese. Me at the zoo, quella clip pionieristica da appena 19 secondi, negli anni ha collezionato qualcosa come 382 milioni di visualizzazioni e 18 milioni di like. Ora ce lo si potrà godere anche in una versione vintage e “in presenza”. A Londra.

In copertina: Un frame del primo video caricato da Jawed Karim su YouTube nel 2005 (Victoria and Albert Museum)