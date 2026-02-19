Muore assiderata a 33 anni a pochi metri dalla vetta, il fidanzato a processo per averla abbandonata al gelo: «Era esperta»

In aula, il 37enne ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, ribadendo la propria innocenza, mentre gli inquirenti lo accusano di una serie di errori fatali

Si è aperto oggi a Innsbruck il processo a carico del 37enne Thomas Plamberger. Secondo l’accusa, a gennaio 2025 avrebbe abbandonato in montagna la fidanzata Kerstin Gurtner, poi morta per assideramento a pochi passi dalla vetta del Grossglockner. In aula, Plamberger ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, ribadendo la propria innocenza, mentre gli inquirenti sostengono che una serie di errori del 37enne abbiano avuto conseguenze fatali. Plamberger ora rischia una condanna fino a tre anni di reclusione. Con la presenza di due periti e oltre una dozzina di testimoni, tra cui membri del soccorso alpino, il dibattimento potrebbe protrarsi per diversi giorni.

Le posizioni

Secondo l’accusa, Plamberger avrebbe agito di fatto come guida alpina per una compagna ritenuta meno esperta, mostrando però gravi carenze. In particolare, vengono contestati i seguenti errori: la partenza con circa due ore di ritardo e il conseguente sopraggiungere del buio, la mancata rinuncia alla salita nonostante il peggioramento delle condizioni, l’assenza di equipaggiamento adeguato per un bivacco d’emergenza, l’abbigliamento e le calzature non idonee della donna, il mancato utilizzo di sacco da bivacco o coperte termiche, l’assenza di tempestive chiamate di soccorso prima del tramonto. La difesa ha respinto questa ricostruzione, sottolineando che Gurtner era una scalatrice esperta e che la tragedia sarebbe stata determinata da una concatenazione di eventi e condizioni meteo imprevedibili, senza alcuna negligenza da parte dell’imputato.

La dinamica dei fatti

La giornata di alpinismo era iniziata alle 6.45 con un’ascesa regolare fino ai 3.550 metri, ma è poi degenerata nelle ore serali a causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo. Nonostante il vento e le temperature bassissime, la coppia aveva rifiutato l’assistenza offerta da un elicottero della polizia alpina. Solo a tarda notte sono stati attivati segnali di emergenza e richieste di soccorso. Plamberger ha poi cercato di raggiungere da solo il rifugio Erzherzog Johann, ma la tempesta ha impedito l’intervento aereo. Le squadre di soccorso, arrivate ore più tardi, hanno trovato la donna senza vita, vittima delle condizioni estreme.