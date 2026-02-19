Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
ATTUALITÀAlpinismoAustriaInchiesteOmicidi colposi

Muore assiderata a 33 anni a pochi metri dalla vetta, il fidanzato a processo per averla abbandonata al gelo: «Era esperta»

19 Febbraio 2026 - 19:43 Ugo Milano
embed
alpinista-compagna-omicidio-colposo-austria
alpinista-compagna-omicidio-colposo-austria
In aula, il 37enne ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, ribadendo la propria innocenza, mentre gli inquirenti lo accusano di una serie di errori fatali

Si è aperto oggi a Innsbruck il processo a carico del 37enne Thomas Plamberger. Secondo l’accusa, a gennaio 2025 avrebbe abbandonato in montagna la fidanzata Kerstin Gurtner, poi morta per assideramento a pochi passi dalla vetta del Grossglockner. In aula, Plamberger ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, ribadendo la propria innocenza, mentre gli inquirenti sostengono che una serie di errori del 37enne abbiano avuto conseguenze fatali. Plamberger ora rischia una condanna fino a tre anni di reclusione. Con la presenza di due periti e oltre una dozzina di testimoni, tra cui membri del soccorso alpino, il dibattimento potrebbe protrarsi per diversi giorni.

Le posizioni

Secondo l’accusa, Plamberger avrebbe agito di fatto come guida alpina per una compagna ritenuta meno esperta, mostrando però gravi carenze. In particolare, vengono contestati i seguenti errori: la partenza con circa due ore di ritardo e il conseguente sopraggiungere del buio, la mancata rinuncia alla salita nonostante il peggioramento delle condizioni, l’assenza di equipaggiamento adeguato per un bivacco d’emergenza, l’abbigliamento e le calzature non idonee della donna, il mancato utilizzo di sacco da bivacco o coperte termiche, l’assenza di tempestive chiamate di soccorso prima del tramonto. La difesa ha respinto questa ricostruzione, sottolineando che Gurtner era una scalatrice esperta e che la tragedia sarebbe stata determinata da una concatenazione di eventi e condizioni meteo imprevedibili, senza alcuna negligenza da parte dell’imputato.

La dinamica dei fatti

La giornata di alpinismo era iniziata alle 6.45 con un’ascesa regolare fino ai 3.550 metri, ma è poi degenerata nelle ore serali a causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo. Nonostante il vento e le temperature bassissime, la coppia aveva rifiutato l’assistenza offerta da un elicottero della polizia alpina. Solo a tarda notte sono stati attivati segnali di emergenza e richieste di soccorso. Plamberger ha poi cercato di raggiungere da solo il rifugio Erzherzog Johann, ma la tempesta ha impedito l’intervento aereo. Le squadre di soccorso, arrivate ore più tardi, hanno trovato la donna senza vita, vittima delle condizioni estreme.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«No al nuovo trapianto», il parere del team di cardiologi dopo la visita al bimbo del cuore “bruciato”

2.

La picchia col martello perché non riesce a sorpassare, la follia per strada contro una 25enne in monopattino: il caso a Bari

3.

Il giallo di Sigfrido Ranucci in procura a Milano, lui replica: «Non è vero, ero a Roma»

4.

Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre dopo il no al trapianto: «Rassegnata all’idea che Domenico non ce la farà»

5.

Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

leggi anche
paniere istat 2026 nuovi prodotti
ECONOMIA & LAVORO

Tende da campeggio, kit di videosorveglianza e grembiuli di scuola: come cambia il paniere Istat nel 2026

Di Alba Romano
taiwan taipei alex hannold
ESTERI

Alex Honnold conquista il grattacielo Taipei 101, l’impresa folle senza corde né dispositivi di sicurezza: quanto ci ha messo – Il video

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Troppi sciatori ubriachi e molesti sui bus, il Trentino prepara le contromisure. Dai controlli alle corse separate: quali sono

Di Ugo Milano