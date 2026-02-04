Tende da campeggio, kit di videosorveglianza e grembiuli di scuola: come cambia il paniere Istat nel 2026

A gennaio inflazione all'1%. Il carrello della spesa aumenta del 2,1% su base annua

Grembiuli di scuola, kit di videosorveglianza e articoli da campeggio. Ma anche ambulanze private, antivirus e accessori per l’abbigliamento. Sono solo alcuni dei nuovi prodotti che da quest’anno entrano a far parte del paniere Istat per la rilevazione dei prezzi al consumo. L’aggiornamento del campione di riferimento, tiene conto sia dell’evoluzione di norme e classificazioni, sia dell’evoluzione dei comportamenti di consumo. L’obiettivo: garantire che il campione sia il più rappresentativo possibile della spesa per consumi delle famiglie italiane.

Come cambia il paniere Istat

I principali elementi di novità che accrescono la copertura delle spese per consumi delle famiglie riguardano aggregati di prodotto come le uniformi scolastiche, che comprendono i grembiuli per bambini, o gli accessori per l’abbigliamento, al cui interno vengono rilevati i filati per maglia e uncinetto. Dal 2026 entrano nel paniere Istat anche le apparecchiature di sicurezza, come i kit di videosorveglianza per segnalare i tentativi di furto. Ma anche carbonella e bricche di carbone per barbecue. Oppure prodotti tessili per la casa, come i tappetini per il bagno. O ancora: i servizi di trasporto di emergenza di pazienti e soccorso di emergenza, come il trasporto con ambulanza privata. A entrare nel paniere sono anche gli articoli per campeggio, come tende e zaini da montaggio.

Inflazione giù, ma sale il carrello della spesa

Insieme al nuovo paniere, l’Istat ha pubblicato le stime preliminari sull’inflazione per gennaio. Nel primo mese del 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1,0% su base annua dal +1,2% di dicembre. Più significativo l’aumento dei prezzi su base annua del cosiddetto «carrello della spesa»: l’aumento dei prezzi di beni alimentari, per la cura della casa e della persona è pari al 2,1%.

