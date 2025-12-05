Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
ECONOMIA & LAVOROCarovitaInflazioneIstatLavoro e impresa

Istat, i salari reali sono scesi dell’8,8% dal 2021: si salvano (in parte) i dipendenti pubblici. Cosa ci dobbiamo aspettare per il 2026

05 Dicembre 2025 - 16:22 Ugo Milano
embed
istat stipendi pil
istat stipendi pil
Secondo l'Istituto nazionale di statistica, il Pil italiano crescerà dello 0,5% quest'anno. Cresce l'occupazione

Nel 2025, i salari sono cresciuti più dell’inflazione ma resta ancora un gap da colmare rispetto all’aumento generale dei prezzi registrato dopo la pandemia da Covid-19. Lo sottolinea l’Istat nel Report sulle prospettive per l’economia italiana nel 2025 e 2026. Secondo l’istituto di statistica, nel complesso «le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 risultano inferiori dell’8,8% rispetto ai livelli registrati a gennaio 2021».

L’andamento dei salari nel 2025

In generale, nel terzo trimestre del 2025 «la crescita tendenziale delle retribuzioni contrattuali ha mostrato un rallentamento rispetto al trimestre precedente, pur mantenendosi al di sopra del tasso di inflazione». Questa decelerazione degli aumenti salariali, spiega l’Istat, «è causata dalla sostanziale stabilità nei servizi privati e dal significativo rallentamento nel settore industriale, compensata solo in parte dalla lieve accelerazione nel comparto pubblico, a seguito dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale».

Le previsioni dell’Istat per il 2026

Secondo le previsioni dell’Istat, il 2025 si dovrebbe chiudere con «una crescita delle retribuzioni pro capite del 2,9%, consentendo come nel 2024 un recupero rispetto all’inflazione. Nel 2026 la crescita delle retribuzioni pro capite è attesa, in media d’anno, in leggera decelerazione (+2,4%), riducendo i margini di recupero del potere d’acquisto perso nel biennio 2022-2023». Per quanto riguarda il Pil, invece, l’istituto di statistica si attende una crescita dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026. L’occupazione, misurata in termini di unità di lavoro (ULA), segnerebbe un incremento superiore a quello del Pil (+1,3% nel 2025 e +0,9% nel 2026), accompagnato da un calo del tasso di disoccupazione.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Scoperta a cena fuori mentre era in malattia, multa al Comune che ha licenziato la dipendente: colpa del video finito nella chat con la sindaca

2.

Tassato da Meloni, battuto dall’inflazione, illiquido: perché l’oro è più una trappola che un rifugio?

3.

Alberto Genovese incassa quasi 90 milioni, il maxi-assegno in carcere per l’imprenditore dalla cessione di Prima Assicurazioni

4.

A Ikea si sciopera: «Stop di tutti i lavoratori il 5 dicembre». La società: «Abbiamo sempre cercato il confronto»

5.

L’oro di Bankitalia, cambia l’emendamento: diventa interpretativo. Ma rimane il caos, la Bce: «Non è chiaro, riconsiderate la norma»

leggi anche
salario minimo sentenza corte ue direttiva
ECONOMIA & LAVORO

La Corte di Giustizia Ue salva la direttiva sul salario minimo. Pd e Avs: «Ora una legge anche in Italia»

Di Gianluca Brambilla
marina calderone
POLITICA

Festival di Open, la ministra Calderone: «Inseriremo 1,5 milioni di lavoratori». E sul salario minimo: «Proposta inadeguata» – Il video

Di Sofia Spagnoli
elly schlein cecilia sala
POLITICA

Elly Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e sconti in bolletta»

Di Alba Romano
kamala harris proposte economia americana elezioni 2024
ESTERI

Elezioni Usa 2024, le proposte di Kamala Harris sull’economia: nuove case, salario minimo a 15 dollari e controllo dei prezzi

Di Gianluca Brambilla