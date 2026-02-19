Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
L’ammissione di Angelina Mango ai fan: «Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare»

19 Febbraio 2026 - 22:18 Alba Romano
La cantautrice si racconta: «Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me»

Angelina Mango sta per partire con il tour “Nina canta nei teatri”, una ripresa a oltre un anno dallo sto dalle scene. Ha scritto una lunga lettera ai fan, raccontando perché si è fermata per problemi di salute. «Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi», ha scritto la cantautrice. «Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco. Quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto», spiega. «È bellissimo. Mi guardo attorno, poi chiudo gli occhi e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%. Ieri sera mi sentivo libera. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata».

«Ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me»

Un anno fa, racconta «questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me». A due giorni dall’esordio, sabato 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova, Mango scherza anche sulla salute: «Ovviamente ho già mal di gola e mal d’orecchio, ma d’altro canto chi sono io per non essere cagionevole ogni volta che ho qualcosa da fare?».

