CULTURA & SPETTACOLO

Angelina Mango, la pausa è finita: l'annuncio del tour a sorpresa. Lo stop che aveva preoccupato i fan e il recupero: le date dei concerti

03 Dicembre 2025 - 23:09 Giulia Norvegno
La vincitrice di Sanremo 2024 riparte dai teatri con la prima tappa a Napoli. Come ha annunciato il tour «Nina canta nei teatri»

Angelina Mango ha spiazzato i suoi fan annunciando il ritorno live con un nuovo tour dopo la pausa che aveva fatto preoccupare per le sue condizioni di salute. La cantautrice ha scelto di ripartire con gradualità, optando per i teatri anziché i grandi palazzetti. Il tour, intitolato «Nina canta nei teatri», prenderà il via il 2 marzo da Napoli e toccherà dieci città italiane: Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Livenation.it. «Nina canta nei teatri (mi mancava da morire impazzisco non ce la faccio ad aspettare marzo ti rendi conto ma chi l’avrebbe detto aiutoooooooo)», ha scritto entusiasta sul suo profilo Instagram.

Un live intimo come essere in studio

Il format scelto per queste date è particolare: un live senza filtri, suonato, quasi un invito per il pubblico a entrare in studio con lei e i suoi musicisti per assistere al processo creativo che ha dato vita alle sue canzoni. Al centro ci sarà «Caramé», l’album uscito a sorpresa lo scorso 16 ottobre, che racconta i suoi ultimi dodici mesi attraverso pensieri, riflessioni e momenti anche molto personali e intimi della sua vita.

Lo stop forzato e la necessità di prendersi cura di sé

Il ritorno di Angelina è quello che i fan aspettavano da tempo. Dopo la vittoria a Sanremo 2024 con «La noia» e la partecipazione all’Eurovision, la cantante aveva dovuto sospendere il tour nell’ottobre 2024 a causa di una rinofaringite acuta: rischiava di perdere la voce. Ma non si è trattato solo di un problema fisico. Angelina ha capito di aver bisogno di una pausa più lunga per ritrovare equilibrio e serenità, allontanandosi dai riflettori e riducendo anche la sua presenza sui social.

La scoperta di esistere anche lontano dai riflettori

Lo scorso gennaio aveva condiviso un selfie e una lettera in cui spiegava quanto le stesse facendo bene quella distanza dalla vita online: «In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta». Parole che avevano confermato quanto fosse necessaria quella pausa per la cantautrice lucana, che ha vissuto un ritorno graduale concentrandosi prima di tutto sulla sua salute.

Il calendario completo delle date di Angelina Mango

Il tour partirà il 2 marzo dal Teatro Augusteo di Napoli, proseguirà il 4 all’Auditorium Conciliazione di Roma, il 7 al Teatro Metropolitan di Catania e il 9 al Teatro Golden di Palermo. Il 12 marzo sarà al Teatro Team di Bari, per poi spostarsi al Nord: il 16 al Teatro Colosseo di Torino, il 18 al Teatro EuropaAuditorium di Bologna, il 21 al Teatro dell’Aquila di Fermo e il 24 al Teatro Verdi di Firenze. Gran finale il 27 marzo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, dove potrà riabbracciare definitivamente il suo pubblico.

