Bene Gigi D’Alessio, Noyz Narcos e la coppia Venerus/Angelina. Che noia Paradiso, sempre uguale a se stesso – Le recensioni

Nuova settimana di nuove uscite. L’instancabile mercato discografico italiano questo weekend ci ha inondato (non è una grossa novità) di buoni album (e questa si che è una novità). Gigi D’Alessio riabbraccia sé stesso e le sue origini neomelodiche, mentre Umberto Tozzi sgancia un disco live contenente quelli che potrebbero essere gli ultimi inediti della sua carriera.
In zona rap colpisce, forte e sotto la cintura, il gran disco di Noyz Narcos. Grande raffinatezza invece negli album di Milva e Sergio Cammariere, roba da palati assai fini. Floppa il terzo disco da solista Tommaso Paradiso che, al netto di qualche intuizione in più, non riesce ad uscire da un territorio che sono anni che ha già annoiato a morte. Una delizia il singolo che mette insieme Venerus e Angelina Mango, bene anche Naska e, a sorpresa, niente male anche Shiva. Semplicemente una barzelletta il singolo di Cristiano Malgioglio. Chicca della settimana: Come ortiche nel deserto, delicatissimo album della sempre bravissima Ceneri. A voi tutte le nostre recensioni.
