Angelina Mango non va nemmeno da Maria De Filippi: assente ad Amici, ma la conduttrice le rende omaggio. Come sta la cantante

Maria De Filippi ha deciso di omaggiare la sua ex allieva mandando in onda il suo nuovo singolo reinterpretato dai ballerini professionisti

Angelina Mango non è apparsa ad Amici 25 nella puntata di oggi, 26 ottobre, nonostante il suo nuovo singolo sia stato protagonista di uno speciale omaggio in studio. La cantante, dopo mesi di pausa dalle scene, sta vivendo un periodo di ritorno graduale, concentrandosi prima di tutto sulla sua salute e sul proprio equilibrio personale. Non è infatti la prima volta: dopo la comparsata al concerto di Olly, la cantante ha disertato il tanto atteso ritorno in tv, annullando la sua presenza a This is me di Silvia Toffanin. Non stupisce quindi la sua decisione di prendersi ancora del tempo per sé.

Le difficoltà vissute da Angelina Mango nei mesi scorsi

Negli ultimi tempi, Angelina ha fatto parlare di sé soprattutto per la pubblicazione di un nuovo album, atteso dai fan e considerato un segnale importante del suo ritorno nel panorama musicale italiano. Nei brani del disco, la cantante racconta anche i momenti di difficoltà vissuti nei mesi scorsi e il bisogno di allontanarsi dai riflettori per ritrovare serenità e concentrazione. Un percorso che, evidentemente, non è ancora concluso.

L’omaggio di Maria De Filippi

L’assenza di Angelina non è passata inosservata. I fan la aspettavano sia nella puntata di This Is Me dedicata a Lorella Cuccarini, sua ex coach, sia nello studio di Amici. A sostituirla, Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda il suo nuovo singolo reinterpretato dai ballerini professionisti, trasformando la performance in un omaggio all’ex allieva. Secondo quanto trapela, la motivazione della sua mancata presenza è legata proprio a questa fase di ripresa personale: la cantante ha bisogno di tempo prima di tornare a esibirsi davanti al pubblico e sotto i riflettori televisivi.