Board of Peace, Bonelli (Avs): "Privatizzazione del diritto internazionale" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Il Board of Peace è un'operazione di privatizzazione del diritto internazionale e un'opera di speculazione immobiliare, tra l'altro fatta sul sangue dei palestinesi. Ma c'è di più: è un'operazione di totale sostituzione delle Nazioni Unite, perché l'articolo 1 parla in generale dell'intervento che il Board of Peace farà in tutti gli scenari mondiali laddove ci sono conflitti per realizzare governi affidabili. Io domando, affidabili a chi? A Trump?" così il deputato Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev