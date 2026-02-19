Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Board of Peace, Tajani: "L'Italia non può restare ai margini del processo di pace a Gaza" – Il video

19 Febbraio 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 Assolutamente no, l'Italia non può restare ai margini. Abbiamo visto che Paesi come la Germania, il Regno Unito, la Norvegia, tanti altri Paesi europei partecipano da osservatori a questa riunione dove si parla del futuro di Gaza. Noi lavoriamo per la pace, non si tratta di stare a favore di uno contro qualcun altro. Noi lavoriamo esclusivamente per la pace. Il punto per noi è la pace è anche i nostri interessi nazionali in quell'area. Quindi noi partecipiamo per costruire pace, per lavorare e come abbiamo sempre fatto in questi anni per aiutare la popolazione palestinese con l'obiettivo di avere due popoli e due Stati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

