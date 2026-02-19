Board of Peace, Trump: "C'è qualcuno che vuol fare il furbo ma con me non funziona" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "E' un grande onore darvi il benvenuto allo United States Institute of Peace per la riunione inaugurale del Board of Peace. È qualcosa di molto importante. Credo che sia il consiglio più rilevante, certamente in termini di potere e di prestigio. Non c’è mai stato nulla di simile, perché qui ci sono i più grandi leader mondiali. Quasi tutti hanno accettato di partecipare e anche quelli che ancora non l’hanno fatto lo faranno. Alcuni stanno cercando di fare i furbi, ma non funziona. Con me non si può fare i furbi. Però stanno giocando un po’, ma alla fine aderiranno tutti. La maggior parte lo ha fatto immediatamente. Qualcuno, in realtà, non lo vorremmo nemmeno perché crea problemi. Ci penseremo. Questo è il consiglio più prestigioso mai messo insieme. Ho visto grandi consigli di amministrazione aziendali, ho visto grandi consigli in generale, ma al confronto questo li supera di gran lunga, perché praticamente tutti sono capi di Stato" così il Presidente Trump nel discorso inaugurale del Board of Peace a Washington. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev