Conte: Sea Watch da risarcire? "Ero premier, decisioni giudici vanno rispettate" – Il video

19 Febbraio 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Chiariamo, caso Carola Rackete, ero Presidente del Consiglio, me ne assumo la responsabilità. Il risarcimento è collegato alla vicenda successiva del sequestro della nave. Bisogna rispettare i provvedimenti dei giudici. Il potere giudiziario è a tutela di tutti i cittadini e quindi deve, se è il caso, pronunciarsi anche quando ci sono organi dello Stato. I politici sono uguali a tutti i cittadini, anzi hanno doveri in più" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

