Elezioni amministrative, fissata la data del voto per 626 Comuni: da Venezia a Reggio Calabria, ai seggi il 24 e il 25 maggio

19 Febbraio 2026 - 00:00 Ugo Milano
L'individuazione delle date nel Cdm di mercoledì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno

Il Consiglio dei ministri riunitosi mercoledì pomeriggio non ha solo licenziato il nuovo decreto bollette con gli aiuti alle fasce più vulnerabili della popolazione. È servito pure per fissare le date delle prossime elezioni amministrative di primavera. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, secondo quanto si legge nel comunicato finale del Cdm, ha infatti informato i colleghi di governo sull’individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 Comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno). Il voto si terrà nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nella due giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno.

