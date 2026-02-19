Trump apre Board of Peace: "Pace, parola semplice, ma difficile da mettere in pratica" – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 19 febbraio 2026 "È una giornata importante e ci sono moltissime persone che ci seguono, soprattutto da altri Paesi, i cui leader, come sapete, fanno parte di questo grande gruppo. E quelli che non sono qui ci stanno seguendo su Zoom. Spero che apprezzino. Ringraziamo anche la stampa, lo apprezziamo molto, siete stati molto rispettosi nei confronti di ciò che stiamo facendo. Quello che stiamo facendo è molto semplice: la pace. Si chiama Board of Peace ed è tutto racchiuso in una parola facile da pronunciare, ma difficile da realizzare" così il presidente degli Stati Uniti ha aperto i lavori del Board of Peace a Washington. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev