Vance: "Il Board of Peace porterà grande prosperità per gli Stati Uniti" – Il video

19 Febbraio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Wasahington, 19 febbraio 2026 "Credo sia importante che il popolo americano comprenda perché siamo qui oggi. Siamo qui, certo, per salvare vite e per promuovere la pace, ma anche perché questo genera una straordinaria prosperità per gli Stati Uniti. I Paesi qui rappresentati valgono migliaia di miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti, investimenti che non sarebbero stati possibili senza la leadership del Presidente e il suo impegno a favore della pace. Le economie presenti sostengono milioni di posti di lavoro americani: persone che producono beni nelle fabbriche statunitensi, realizzati da lavoratori americani. Tutto questo non sarebbe possibile senza un’attenzione costante alla pace. Signor Presidente, credo che questo sia un grande risultato per il mondo, ma anche un risultato molto, molto importante per gli Stati Uniti d’America. Attendiamo con fiducia questa collaborazione" così il Vicepresidente Usa JD Vance nella sessione inaugurale del Board of Peace a Washington.

