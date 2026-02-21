Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
ATTUALITÀConcorsi pubblici

Perché il concorso dei notai rischia di finire in procura. Alcuni candidati meditano la denuncia

21 Febbraio 2026 - 12:18 Ugo Milano
embed
concorso notai
concorso notai
Le chat del settore sono in fibrillazione da ore. C'è chi pensa a un esposto: «Se stiamo fermi è come se fossimo complici»

Il caso del concorso dei notai, con la pubblicazione di presunte raccomandazioni su alcuni candidati al posto dei reali risultati della prova scritta, rischia di allargarsi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera le chat degli aspiranti notai sono in fibrillazione. E qualcuno medita la denuncia. «Io propongo di farla denuncia, ogni anno c’è chi si lamenta dei risultati, tante accuse e nessuna prova concreta, quest’anno abbiamo sotto gli occhi un documento gravissimo, non possiamo fare finta di niente, è una questione di giustizia, se stiamo fermi è come se fossimo complici» è uno dei messaggi che si legge.

Tra attendisti e arrabbiati

Tutto è partito da una erronea pubblicazione, sull’intranet del Consiglio nazionale del notariato, del file excel contenente commenti sessisti e inopportuni su candidate e candidati, e con annotazioni dei santi come a indicare persone che, in vista dell’orale, andavano protette. Nelle chat dei candidati c’è il gruppo degli «attendisti» ma anche di quelli che propongono di muoversi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il bambino dal cuore bruciato è morto. La madre: «Una fondazione in sua memoria». Meloni: «L’Italia intera si stringe nel dolore»

2.

Posata l’ultima torre sulla Sagrada Familia: ora è la chiesa più alta del mondo – Il video

3.

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato

4.

Padre Tortorella, che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine: «È morto tra le lacrime dei genitori. È una triste storia, una storia brutta»

5.

Rogoredo, Cinturrino inguaiato da un collega: «Mi mandò in commissariato a prendere il suo zaino»

leggi anche
gedi antenna group
ECONOMIA & LAVORO

Ultimi quindici giorni per decidere il futuro di Stampa e Repubblica. Vicini alla rottura Elkann e i greci, ma la trattativa è ripresa

Di Fosca Bincher
pellet
ECONOMIA & LAVORO

In Sardegna manca il pellet: file fuori dai negozi e prezzi che esplodono. E ora il caso finisce in procura

Di Stefania Carboni
pos addio ricevute cartacee
ECONOMIA & LAVORO

Rivoluzione Pos, addio alle ricevute cartacee. Ecco da quando non serve più conservare lo scontrino e cosa cambia

Di Ugo Milano