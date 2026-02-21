Perché il concorso dei notai rischia di finire in procura. Alcuni candidati meditano la denuncia

Le chat del settore sono in fibrillazione da ore. C'è chi pensa a un esposto: «Se stiamo fermi è come se fossimo complici»

Il caso del , con la pubblicazione di presunte raccomandazioni su alcuni candidati al posto dei reali risultati della prova scritta, rischia di allargarsi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera le chat degli aspiranti notai sono in fibrillazione. E qualcuno medita la denuncia. «Io propongo di farla denuncia, ogni anno c’è chi si lamenta dei risultati, tante accuse e nessuna prova concreta, quest’anno abbiamo sotto gli occhi un documento gravissimo, non possiamo fare finta di niente, è una questione di giustizia, se stiamo fermi è come se fossimo complici» è uno dei messaggi che si legge.

Tra attendisti e arrabbiati

Tutto è partito da una erronea pubblicazione, sull’intranet del Consiglio nazionale del notariato, del file excel contenente commenti sessisti e inopportuni su candidate e candidati, e con annotazioni dei santi come a indicare persone che, in vista dell’orale, andavano protette. Nelle chat dei candidati c’è il gruppo degli «attendisti» ma anche di quelli che propongono di muoversi.