Mangia al ristorante e sparisce, punita per un anno. L’inseguimento e la balla al titolare: cosa rischia se la beccano in un locale a Pavia

Dopo aver mangiato un pasto completo in un ristorante di Vigevano, in provincia di Pavia, la donna ha raccontato di aver dimenticato il portafoglio a casa. I ristoratori l'hanno aspettata, invano. Il caso prima di Natale: come sono risaliti alla quarantenne e cosa rischia se mette piede in un locale nel Pavese

Un «Daspo Willy gastronomico»: è il provvedimento notificato dagli agenti del commissariato di Vigevano a una donna di 40 anni che lo scorso 18 dicembre, la settimana prima di Natale, ha consumato un pasto completo in un noto ristorante della città senza saldare il conto di 70 euro. Raggiunta dal marito della titolare che l’aveva inseguita a piedi, la donna si era giustificata dicendo di aver dimenticato il portafogli a casa e promettendo di tornare entro sera a pagare. Non si è più presentata. I proprietari si sono quindi rivolti alla polizia, che ha identificato la 40enne anche grazie alle telecamere interne del locale, denunciandola per insolvenza fraudolenta.

Divieto di accesso ai ristoranti per un anno: cosa rischia se viola il Daspo

Oltre alla denuncia, alla donna sono state notificate due misure di prevenzione: un avviso orale e il Daspo Willy, come riporta l’Ansa. Per i prossimi dodici mesi la 40enne non potrà mettere piede in nessun ristorante dell’intera provincia di Pavia. E se per caso dovessero trovarla a mangiare in un ristorante, la donna rischia il carcere da uno a tre anni, oltre che la multa fino a 24mila euro.